Почему яблоки стали резко дорожать

Сейчас большинство украинских садоводов заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Те производители, которые еще имеют достаточные объемы яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на имеющиеся партии фруктов.

Читайте также Заморозки уничтожают урожай клубники, винограда и других культур: спасают ли костры из TikTok фрукты

По словам аналитиков, только с начала текущей недели отпускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 14%, и на сегодня эти фрукты поступают в продажу по 32 – 40 гривен за килограмм (77 – 97 центов за килограмм).

Ключевые игроки рынка утверждают, что подорожание в данном сегменте прежде всего связано с сезонным фактором. Так, запасы прошлогоднего яблока стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу поступят не ранее чем через несколько недель. В связи с холодной и затяжной весной этого года сезон раннего яблока в Украине существенно задерживается.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что на сегодня отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты рынка сходятся во мнении, что отпускные цены в данном сегменте продолжат расти и в дальнейшем, вплоть до поступления на рынок фруктов нового урожая.