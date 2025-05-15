Почему яблоки такие дорогие

Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что цены на яблоки в Украине выросли из-за снижения урожая и увеличения стоимости факторов производства в 2024 году.

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Эти факторы, по его мнению, были вызваны неблагоприятными погодными условиями и экономической ситуацией.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Кроме этого, расходы на хранение качественных плодов способствовали росту цен в холодный период времени. Весенние заморозки нанесли ущерб садам 2025 года нанесли ущерб садам, что может поддерживать высокие цены на некоторые сорта и в этом году. Дальнейшая ситуация будет зависеть от количества пораженных садов от холодов.

Напомним! Подорожание яблок началось еще в конце 2023 года, и с тех пор почти не останавливалось. Некоторое снижение цен наблюдалось в начале осени прошлого, 2024 года. Однако оно было связано со сбором нового урожая, имело лишь временный эффект и почти не повлияло на общую динамику цен.