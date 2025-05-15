Чому яблука такі дорогі
Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що ціни на яблука в Україні зросли через зниження врожаю та збільшення вартості факторів виробництва у 2024 році.
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Ці чинники, на його думку, були спричинені несприятливими погодними умовами та економічною ситуацією.
Крім цього, витрати на зберігання якісних плодів сприяли зростанню цін в холодний період часу. Весняні заморозки 2025 року завдали шкоди садам, що може підтримувати високі ціни на деякі сорти й в цьому році. Подальша ситуація залежатиме від кількості уражених садів від холодів.
Нагадаємо! Здорожчання яблук почалося ще наприкінці 2023 року, і з того часу майже не зупинялося. Певне зниження цін спостерігалося на початку осені минулого, 2024 року. Однак воно було пов'язане зі збором нового урожаю, мало лише тимчасовий ефект і майже не вплинуло на загальну динаміку цін.