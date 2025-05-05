Урожай яблук має бути хорошим у 2025 році

Поточний, 2025 рік, в Україні з точки зору вегетації садів буде однозначно інший, ніж попередній, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. Про це розповів співвласник фермерського господарства "Макосад", розташованого у Чернівецькій області Владислав Макаренко.

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Якщо погодні умови складаються нормальні, то зазвичай рік із поганим урожаєм змінюється роком із надвиробництвом. Якщо на сад вплинули стихійні явища, наприклад мороз, він не лише недоотримує врожай, а й відпочиває без нього, тобто краще готується до його збільшення наступного року – закладає бруньки,

– розповів аграрій.

За логікою фермера, якщо у 2024-му сади яблук були з нульовим або близьким до нуля плодоношенням, то є всі передумови до того, що 2025-й буде з надмірним. "Звичайно, якщо знову не вплинуть якісь непоборні погодні форс-мажори", – додає Макаренко.