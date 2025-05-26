Як змінилися ціни на плодоовочевому ринку України

В Україні почала дешевшати рання картопля (з 70 – 80 до 45 – 65 гривень за кілограм), при цьому ціни на торішню зросли (з 18 – 25 до 23 – 25 гривень за кілограм). Другий тиждень поспіль дорожчає столовий буряк, причому ціни зростають як на торішню продукцію (з 30 – 33 до 45 – 50 гривень за кілограм), так і на буряки врожаю поточного року (з 50 – 55 до 55 – 60 гривень за кілограм).

Читайте також В Україні дешевшає цибуля: що цьому посприяло

Вкотре зросли ціни на білокачанну капусту минулого року (з 40 – 50 до 45 – 50 гривень за кілограм). Водночас попри сезонне виснаження запасів, виробники були змушені знижувати ціни на цибулю (з 25 – 26 до 23 – 25 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Дорожче, ніж тижнем раніше, продавався томат (з 55 – 90 до 60 – 110 гривень за кілограм). Пекінська капуста стала дешевшою (з 35 – 40 до 37 – 38 гривень за кілограм), а ціни на цвітну (з 80 – 90 до 85 – 90 гривень за кілограм) та броколі (з 120 – 130 до 130 – 135 гривень за кілограм) зросли.

Знизилася вартість кабачка (з 63 – 73 до 30 – 65 гривень за кілограм), редиски (з 25 – 30 до 22 – 25 гривень за кілограм) та зеленої спаржі (з 350 – 450 до 250 – 350 гривень за кілограм). Ціни у сегменті зелені переважно зростали.

Важливо! На сьогодні більшість українських садівників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук із місцевих господарств, в результаті яблуко почало дорожчати (з 32 – 50 до 33 – 70 гривень за кілограм). Водночас стрімке зростання пропозиції суниці садової призвело до обвалу цін (з 215 – 245 до 120 – 170 гривень за кілограм). Вартість інших фруктових позицій збереглася лише на рівні попереднього періоду.