Чому цибуля знову почала дешевшати

Попри сезонне виснаження запасів, українські виробники змушені знижувати ціни на цибулю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами гравців ринку, низький ціновий тренд сформований одразу кількома факторами.

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Зокрема, покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю пропонованої цибулі та скорочують обсяги закупівель. Сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю по 16 – 26 гривень за кілограм (39 – 63 центи за кілограм), тоді як ще минулого тижня мінімальні ціни на продукцію не опускалися нижче за 18 гривень за кілограм (43 центи за кілограм).

Важливо! Відповідно відпускні ціни в цьому сегменті за тиждень знизилися в середньому на 12%. Вдатися до зниження цін виробники були змушені через те, що гуртові компанії почали висувати досить жорсткі вимоги до якості цибулі загалом і відмовляються від закупівель некондиційної продукції.

Зниження ціни наприкінці сезону аграрії називають вимушеним заходом. За їхніми словами, це пов'язано з досить великою пропозицією на ринку продукції невисокої якості, оскільки низка господарств утримувалась від продажів аж до другої половини квітня в очікуванні покращення цінової ситуації.

Зверніть увагу! В результаті вже зараз цибуля на українському ринку коштує в середньому на 12% дешевше, ніж в аналогічний торішній період. Понад те, учасники ринку налаштовані досить песимістично, оскільки якість продукції сховищах продовжує погіршуватися, а попит у цьому сегменті залишається невисоким.