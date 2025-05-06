Цибуля псується на складах виробників

За словами експертки плодоовочевого ринку України Ксенії Гусєвої, багато виробників цибулі змушені пускати продукцію у перероблення, адже її якість вже стрімко погіршується, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes.

Читайте також Здебільшого дешевшали: як змінилися ціни на овочі в Україні

А ціну на цей продукт, на жаль підняти не можна, тому що обсяги у запасах ще великі, а якість дуже й дуже низька,

– додає вона.

Гусєва називає цибулю найбільш проблемною позицією на ринку. Минулого року її заклали надто багато – і нормальної ціни на неї не було, пояснює експертка, це була стагнація протягом всього сезону. У кінці березня – початку квітня цибуля торгувалася по 7 – 13 гривень за кілограм і навіть зараз виробники продають її від 8 до 14 гривень за кілограм.

Крім того, з середини квітня в Україну починає йти рання імпортна цибуля, яку першими повезуть Туреччина та Єгипет, а українська озима продукція піде лише у кінці травня, зауважує аналітик "АПК-Інформ".

Важливо! Гусєва резюмувала, що якщо до цього моменту вітчизняні виробники не встигнуть розпродати торішню цибулю, її доведеться просто викинути.