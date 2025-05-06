Лук портится на складах производителей

По словам эксперта плодоовощного рынка Украины Ксении Гусевой, многие производители лука вынуждены пускать продукцию в переработку, ведь ее качество уже стремительно ухудшается, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes.

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А цену на этот продукт, к сожалению поднять нельзя, потому что объемы в запасах еще большие, а качество очень и очень низкое,

– добавляет она.

Гусева называет лук наиболее проблемной позицией на рынке. В прошлом году его заложили слишком много – и нормальной цены на него не было, объясняет експертка, это была стагнация в течение всего сезона. В конце марта – начале апреля лук торговался по 7 – 13 гривен за килограмм и даже сейчас производители продают его от 8 до 14 гривен за килограмм.

Кроме того, с середины апреля в Украину начинает идти ранний импортный лук, который первыми повезут Турция и Египет, а украинская озимая продукция пойдет только в конце мая, замечает аналитик "АПК-Информ".

Важно! Гусева резюмировала, что если до этого момента отечественные производители не успеют распродать прошлогодний лук, его придется просто выбросить.