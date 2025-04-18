Почему лук дорожает

Аналитики говорят, что впервые с начала текущего года украинские производители смогли существенно повысить отпускные цены на лук, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Этот факт ключевые игроки рынка связывают с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активностью оптовых компаний.

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По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодня украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 14 – 20 гривен за килограмм (34 – 49 центов за килограмм), что в среднем на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.

Несмотря на подорожание, по словам экспертов, спрос на лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения качественной продукции. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто имеет определенные запасы, сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

Важно! Аналитики отмечают, что на сегодня лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке лука сохранятся вплоть до массового поступления лука нового урожая.