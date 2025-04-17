Почему так сильно подорожала свекла

Аналитики говорят, что с начала апреля текущего года в Украине на рынке столовой свеклы отмечается постепенный рост цен, спровоцированное резким всплеском торговой активности, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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По словам самих производителей, спрос на корнеплоды в Украине уже можно назвать ажиотажным. Запасы этой продукции в хозяйствах стремительно сокращаются, тогда как количество заявок для приобретения оптовых партий свеклы постоянно растет.

Важно! Такая ситуация позволила фермерам почти ежедневно повышать отпускные цены в данном сегменте. И уже сегодня хозяйства отгружают эти овощи в диапазоне 20 – 26 гривен за килограмм (49 – 63 цента за килограмм), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такие высокие цены игроки рынка связывают с существенным сокращением производства столовой свеклы в Украине в этом сезоне, прежде всего из-за неблагоприятных погодных условий в Украине летом 2024 года. Как результат, в настоящее время большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации, а запасы этой продукции в хранилищах других хозяйств уже истощены.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что на данный момент цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте. Поскольку спрос на эти корнеплоды продолжает расти, а предложение быстро сокращается.