Какие цены на картофель в магазинах
Картофель является одним из основных блюд на столах украинцев как в будние дни, так и в праздники, как Пасха, сообщает 24 Канал. Этот овощ в последнее время начал довольно сильно дешеветь из-за избыточного предложения и небольшого спроса и из-за ухудшения качества продукции в хранилищах.
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Большинство местных фермеров стремятся как можно быстрее реализовать имеющиеся запасы, поскольку качество картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться. Цены на картофель с начала 2025 года постепенно снижаются.
Важно! По словам операторов оптовых компаний, сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель польского производства. При этом цены на импортную продукцию озвучиваются в таком же диапазоне, как и на местный картофель.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в крупных сетях супермаркетов Украины:
Картофель, 1 килограмм
- Metro 28,40 гривны;
- Auchan 28,90 гривны;
- Мегамаркет 40,50 гривны;
- АТБ 28,89 гривны;
- Сильпо 28,90 гривны;
Картофель молодой, 1 килограмм
- Ашан 42,60 гривны;
Картофель розовый, 1 килограмм
- Auchan 36,90 гривны;
- Metro 38,38 гривны.