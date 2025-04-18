Чому цибуля дорожчає

Аналітики говорять, що вперше з початку поточного року українські виробники змогли суттєво підвищити відпускні ціни на цибулю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Цей факт ключові гравці ринку пов'язують із сезонним виснаженням запасів цієї продукції у місцевих господарствах і збільшеної закупівельною активністю гуртових компаній.

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За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше 14 – 20 гривень за кілограм (34 – 49 центів за кілограм), що в середньому на 55% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Попри подорожчання, за словами експертів, попит на цибулю зростає щодня за умов гострого дефіциту пропозиції якісної продукції. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має певні запаси, зараз зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.

Важливо! Аналітики зазначають, що на сьогодні цибуля в Україні вже коштує в середньому на 59% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, на думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції на ринку цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.