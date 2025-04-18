Украинские производители лука заходят в Европу

Менеджер по управлению кампаниями ООО "БАСФ Т.О.В." Владимир Воеводин рассказал, что украинский лук уже заявил о себе на международном рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal. В 2021 году, по его словам, импортный лук составлял лишь 2% европейского рынка, но уже в 2022 – 2023 годах его доля выросла до 13%.

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По его информации, основными рынками сбыта остаются Румыния, Болгария, Австрия и Черногория. Недавно возобновились поставки в Молдову. Появились также новые возможности в Великобритании. Это открывает путь для расширения экспорта за пределы ЕС.

Украинский лук традиционно имеет существенное ценовое преимущество. Сейчас оптовые цены находятся на уровне около 31 цента США за килограмм. Это один из самых низких показателей в истории. В соседней Польше цены в среднем на 40% выше. Разница в ценах между Украиной и Нидерландами – крупнейшим экспортером лука в ЕС – достигает почти двукратной величины. Такая разница создает хорошие условия для увеличения экспорта,

– отмечает он.

Важно! При этом Владимир Воеводин добавляет, что отечественное производство лука в последние годы составляло около 1 миллиона тонн в год. Однако он резюмирует, что урожайность в крупных агропредприятиях почти вдвое превышает показатели малых хозяйств, что объясняется дополнительными или увеличенными инвестициями в качественный посевной материал и средства защиты.