Почему лук снова начал дешеветь

Несмотря на сезонное истощение запасов, украинские производители вынуждены снижать цены на лук, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам игроков рынка, низкий ценовой тренд сформирован сразу несколькими факторами.

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В частности, покупатели все чаще остаются недовольными качеством предлагаемого лука и сокращают объемы закупок. Сегодня украинские фермеры готовы отгружать лук по 16 – 26 гривен за килограмм (39 – 63 цента за килограмм), тогда как еще на прошлой неделе минимальные цены на продукцию не опускались ниже 18 гривен за килограмм (43 цента за килограмм).

Важно! Соответственно отпускные цены в этом сегменте за неделю снизились в среднем на 12%. Прибегнуть к снижению цен производители были вынуждены из-за того, что оптовые компании начали выдвигать достаточно жесткие требования к качеству лука в целом и отказываются от закупок некондиционной продукции.

Снижение цены в конце сезона аграрии называют вынужденной мерой. По их словам, это связано с достаточно большим предложением на рынке продукции невысокого качества, поскольку ряд хозяйств воздерживался от продаж вплоть до второй половины апреля в ожидании улучшения ценовой ситуации.

Обратите внимание! В результате уже сейчас лук на украинском рынке стоит в среднем на 12% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. Более того, участники рынка настроены достаточно пессимистично, поскольку качество продукции в хранилищах продолжает ухудшаться, а спрос в этом сегменте остается невысоким.