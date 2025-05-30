Почему огурцы начали стремительно дешеветь

Увеличение предложения тепличных огурцов на украинском рынке заставляет производителей пересматривать цены на эту продукцию в сторону снижения практически ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Также давление на цены в данном сегменте оказывает еще и то, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу. Как следствие, на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой начинает ухудшаться.

На сегодня тепличные комбинаты уже готовы отгружать огурцы по 40 – 65 гривен за килограмм (0,96 – 1,56 доллара за килограмм), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Очередное снижение в сегменте тепличного огурца производители объясняют существенным увеличением предложения данной продукции из летних теплиц, которая сейчас поступает в продажу по 25 – 35 гривен за килограмм (60 – 84 цента за килограмм).

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что на сегодня тепличные комбинаты в Украине предлагают огурец к продаже в среднем на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года. При этом многие участники рынка пока не видят перспектив для улучшения данной ситуации и не исключают возможности дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку выборки этой продукции в стационарных комбинатах продолжают увеличиваться.