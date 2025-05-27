Украинские аграрии попали в лидеры по экспорту огурцов

Доходы от реализации огурцов в мире в 2023 году составили 61,5 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на HORTOinfo. Об этом свидетельствуют статистические данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT).

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Аналитики отметили, что по выручке на огурцах в мировом масштабе Китай лидирует с показателем 49469,02 миллиона евро в 2023 году, далее следует Россия – 1990,71 миллиона евро, а Украина заняла третье место с 1066,12 миллиона евро.

в 2023 году Турция заняла шестое место с урожаем стоимостью 827,8 миллиона евро, опередив Испанию, которая на седьмом месте с 683,54 миллиона евро. Нидерланды заняли двенадцатое место с 292,37 миллиона евро. Марокко не входит в первую двадцатку со стоимостью производства 24 миллиона евро.

Обратите внимание! Специалисты отметили, что показатели в долларах США конвертировали в евро для сравнения. В 2023 году обменный курс составлял 0,924 евро за доллар. В предыдущие годы обменные курсы колебались, составив 0,754 евро/доллар в 2014 году и 0,951 евро/доллар в 2022 году.