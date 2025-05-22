Польша скрыто импортирует российские овощи

Тепличные огурцы из России массово поступают на польский рынок, вызывая беспокойство среди органов контроля и аграрных ассоциаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Речь идет не только об объемах импорта, но и о возможности реэкспорта продукции в другие страны ЕС с сокрытием реального происхождения.

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По данным Евростата, в январе 2025 года общий импорт агропродукции из России в ЕС снизился на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако это не касается всех категорий – в частности, экспорт огурцов из России весной резко вырос, достигнув самых высоких показателей за последние четыре года.

Обратите внимание! В марте 2025 году польские компании закупили 2,1 тысячи тонн российских огурцов на сумму 2,7 миллиона евро – это в 2,5 раза больше, чем в феврале. За месяц Польша импортировала огурцов на 3,25 миллиона евро, из которых 83% поступило из России. Другие страны-поставщики – Турция, Беларусь и Украина. Польша стала крупнейшим импортером российских огурцов среди стран ЕС.

На фоне этого наплыва Инспекция качества пищевых продуктов Польши (IJHARS) усилила контроль. В первом квартале 2025 года было проверено 125 партий новых огурцов из России общей массой более 2 тысяч тонн. Все партии на момент проверки соответствовали требованиям законодательства, однако выявлен ряд нарушений в маркировке страны происхождения.

Важно! Среди выявленных нарушений – отсутствие указания страны происхождения в документах или указание другой страны, а также реализация огурцов в больших объемах без информации об их происхождении. Эти действия могут способствовать замене страны производства и составляют нарушение законодательства.