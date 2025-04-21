Почему цены на огурцы падают

В Украине на этой неделе наблюдается снижение цен на тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам аналитиков, теплая погода, установившаяся в стране еще с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных овощей.

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Выборки огурцов в тепличных хозяйствах стремительно увеличиваются, поэтому из-за резкого роста предложения украинские производители вынуждены снижать отпускные цены в этом сегменте.

В итоге на сегодня украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурец по 75 – 125 гривен за килограмм (1,89 – 3,02 доллара за килограмм), что в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.

Важно! Понижательную ценовую динамику в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса. При этом предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти. Также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, цена на которую на украинском рынке обычно не превышает 60 гривен за килограмм (1,45 доллара за килограмм).

В то же время несмотря на удешевление тепличный огурец в Украине на сегодня поступает в продажу в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.