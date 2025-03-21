Почему цены на огурцы продолжают расти

Производителям тепличных овощей в Украине удается повышать цены на огурцы уже вторую неделю подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам аналитиков, спрос в этом сегменте на этой неделе заметно активизировался.

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Особую заинтересованность к закупке проявляли розничные сети и крупные оптовые компании. Кроме того, поставки импортных огурцов заметно сократились, что также позволило представителям украинских тепличных комбинатов повысить цены на свою продукцию.

В результате, на сегодня огурцы из местных тепличных комбинатов поступают в продажу в пределах 95 – 140 гривен за килограмм (2,29 – 3,37 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объема партий предлагаемой продукции, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сколько стоят огурцы в популярных магазинах

По словам экспертов рынка, на этой неделе выборки огурца в теплицах заметно сократились из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время спрос на эту продукцию остается очень высоким: покупатели все чаще остаются недовольными качеством импортных огурцов и отдают предпочтение местной продукции.

Журналисты 24 Канала исследовали цены в крупных супермаркетах Украины:

Огурцы гладкие, 1 килограмм

Metro 124,90 гривны;

124,90 гривны; Megamarket 165,70 гривны;

165,70 гривны; АТБ 119,89 гривны;

119,89 гривны; Сильпо 110 гривен;

Огурцы Эстафета, 1 килограмм

Metro 197,50 гривен;

197,50 гривен; Megamarket 255,80 гривны;

255,80 гривны; Ашан 139,90 гривны.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что несмотря на очередное подорожание, данные овощи в Украине на сегодняшний день поступают в продажу в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.