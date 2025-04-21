Чому ціни на огірки падають

В Україні цього тижня спостерігається зниження цін на тепличні огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами аналітиків, тепла погода, що встановилася в країні ще з середини минулого тижня, помітно прискорила дозрівання місцевих овочів.

Читайте також Вартість української цибулі робить її привабливої на ринку ЄС

Вибірки огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються, тому через різке зростання пропозиції українські виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті.

У підсумку на сьогодні українські тепличні комбінати вже відпускають огірок по 75 – 125 гривень за кілограм (1,89 – 3,02 долара за кілограм), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

Важливо! Знижувальну цінову динаміку у цьому сегменті представники тепличних комбінатів пояснюють суттєвим зниженням попиту. При цьому пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 гривень за кілограм (1,45 долара за кілограм).

Водночас попри здешевшання тепличний огірок в Україні на сьогодні надходить у продаж у середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.