Українські аграрії потрапили у лідери з експорту огірків

Доходи від реалізації огірків у світі у 2023 році становили 61,5 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на HORTOinfo. Про це свідчать статистичні дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAOSTAT).

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Аналітики відзначили, що за виторгом на огірках у світовому масштабі Китай лідирує з показником 49469,02 мільйона євро в 2023 році, далі йде Росія – 1990,71 мільйона євро, а Україна посіла третє місце з 1066,12 мільйона євро.

2023 року Туреччина посіла шосте місце з урожаєм вартістю 827,8 мільйона євро, випередивши Іспанію, яка на сьомому місці з 683,54 мільйона євро. Нідерланди посіли дванадцяте місце з 292,37 мільйона євро. Марокко не входить до першої двадцятки з вартістю виробництва 24 мільйони євро.

Зверніть увагу! Фахівці зазначили, що показники у доларах США конвертували у євро для порівняння. У 2023 році обмінний курс становив 0,924 євро за долар. У попередні роки обмінні курси коливалися, склавши 0,754 євро/долар у 2014 році та 0,951 євро/долар у 2022 році.