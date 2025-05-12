Почему растет цена на отечественные тепличные огурцы

По словам операторов рынка, причин для роста цен на тепличные огурцы было сразу несколько, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Прежде всего, предложение данной продукции было недостаточным из-за того, что выборки в комбинатах были нестабильными и малообъемными из-за прохладной и пасмурной погоды.

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В то же время спрос на огурцы сохранялся на достаточном уровне. Учитывая все вышеперечисленные факторы, представители тепличных комбинатов пересматривали цены на свою продукцию в сторону повышения. Так, на сегодня основные сделки по продаже местного тепличного огурца заключаются в пределах 50 – 75 гривен за килограмм (1,21 – 1,81 доллара за килограмм), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам участников рынка, сокращение поступлений импортной продукции позволило им несколько повысить отпускные цены на местный огурец. Кроме того, конкуренция между местными производителями также на порядок слабее, чем в мае прошлого года, поскольку из-за холодной весны выборки огурца в украинских тепличных комбинатах, по-прежнему, малообъемные и нестабильные.

Обратите внимание! При этом стоит отметить, что цены на тепличный огурец в Украине на сегодняшний день уже в среднем на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Относительно дальнейшего развития ситуации в данном сегменте мнения участников сводятся к тому, что все напрямую будет зависеть от погодных условий как ключевого фактора, влияющего на изменение объемов предложения данной продукции на рынке.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурцы в популярных сетях продуктовых магазинов Украины:

Огурцы гладкие, 1 килограмм

Auchan 69,90 гривны;

69,90 гривны; Metro 79,90 гривны;

79,90 гривны; Мегамаркет 90,00 гривны;

Огурцы колючие, 1 килограмм

Megamarket 73,90 гривны;

Огурцы короткоплодные, 1 килограмм

Auchan 79,80 гривны;

Огурцы Эстафета, 1 килограмм