Почему лук снова начал дорожать

После незначительного удешевления на прошлой неделе отпускные цены на лук на украинском рынке снова начали расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Рост цен в этом сегменте, по мнению игроков рынка, связан с заметным сокращением предложения в условиях сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах. При этом торговая активность на рынке лука немного ускорилась, что также способствует росту цен.

Так, на сегодня фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18 – 27 гривен за килограмм (43 – 65 центов за килограмм), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время они признаются, что более существенно повысить цены им пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством лука.

Важно! Аналитики отмечают, что сейчас лук в Украине уже стоит в среднем на 26% дороже, чем в первой декаде мая прошлого года. При этом производители не уверены, что им удастся и в дальнейшем повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.