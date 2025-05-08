Какова стоимость картофеля в магазинах

В последнее время цены на картофель в магазинах Украины стабилизировались, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Однако сейчас стоимость снова поднялась и держится на довольно высоком уровне.

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В течение прошлого месяца цены на картофель падали из-за избыточного предложения и небольшого спроса и из-за ухудшения качества продукции в хранилищах. Большинство местных фермеров хотели как можно быстрее реализовать имеющиеся запасы, поскольку качество картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться. Однако сейчас цены снова пошли вверх.

Обратите внимание! Операторы оптовых компаний говорят, что сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель польского производства. При этом цены на импортную продукцию озвучиваются в таком же диапазоне, как и на местный картофель. Однако в целом цены начали расти.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в крупных сетях супермаркетов Украины. По сравнению с серединой апреля цена в среднем выросла примерно на 1 гривну:

Картофель, 1 килограмм

Metro 29,90 гривны;

29,90 гривны; Auchan 29,90 гривны;

29,90 гривны; Мегамаркет 40,50 гривны;

40,50 гривны; АТБ 29,89 гривны;

29,89 гривны; Сильпо 29,90 гривны;

Картофель молодой, 1 килограмм

Ашан 42,60 гривны;

42,60 гривны; Novus 49,99 гривны;

Картофель розовый, 1 килограмм