Когда появится в продаже молодой картофель

Молодой картофель – это сезонный продукт, поэтому, как рассказал 24 Каналу аналитик УКАБ Максим Гопка, он появляется в Украине преимущественно в середине мая и является импортным.

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Максим Гопка Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Активизация отечественного предложения начнется в начале июня. Однако малые объемы начнут появляться уже в ближайшие недели, но цена будет больше прошлогодней.

По его словам, стоимость молодого картофеля на сегодня составляет 100 – 130 гривен за килограмм. Цена на него с каждой неделей будет уменьшаться вследствие увеличения предложения как отечественной, так и импортной продукции.

Обратите внимание! Максим Гопка добавил, что на конец мая цена может варьироваться от 40 – 60 гривен за килограмм, однако сейчас еще рано прогнозировать, все будет зависеть от погодных условий и дальнейшей ситуации на потребительском рынке.