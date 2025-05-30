Чому огірки почали стрімко дешевшати

Збільшення пропозиції тепличних огірків на українському ринку змушує виробників переглядати ціни на цю продукцію у бік зниження практично щодня, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Також тиск на ціни в даному сегменті чинить ще й те, що гуртові компанії та роздрібні мережі дедалі частіше відмовляються від закупівель великих партій тепличного огірка, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб. Як наслідок, на складах компаній вже накопичилися значні обсяги нереалізованої продукції, якість якої починає погіршуватися.

На сьогодні тепличні комбінати вже готові відвантажувати огірки по 40 – 65 гривень за кілограм (0,96 – 1,56 долара за кілограм), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Чергове зниження у сегменті тепличного огірка виробники пояснюють суттєвим збільшенням пропозиції даної продукції з літніх теплиць, яка нині надходить у продаж по 25 – 35 гривень за кілограм (60 – 84 центи за кілограм).

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що на сьогодні тепличні комбінати в Україні пропонують огірок до продажу в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці травня 2024 року. При цьому багато учасників ринку поки не бачать перспектив для покращення даної ситуації і не виключають можливості подальшого зниження цін у даному сегменті, оскільки вибірки цієї продукції в стаціонарних комбінатах продовжують збільшуватися.