Яке спільне виробництво відкриють Україна та Данія

Про це рішення стало відомо після зустрічі Зеленського з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України.

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Володимир Зеленський Президент України Предметно обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в Раді ЄС, подальшу підтримку наших воїнів. Є важливі рішення – Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво.

Зеленський зауважив, що зараз кожна країна, яка допомагає Україні, може розраховувати на взаємовигідне партнерство. Український президент також висловив вдячність за підтримку.

Вдячний Данії за вагому оборонну та політичну допомогу. Дякую, Метте, за те, що завжди можемо розраховувати на тебе й дружній народ Данії,

– каже Зеленський.

Нагадаємо! Саме Данія доєдналась до реалізації ініціативи "Build with Ukraine".