Проєкт уже стартував

Відповідний лист підписали міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає 24 Канал. На перший етап реалізації проекту Данія вже виділила понад 47 мільйонів доларів.

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Уся продукція, виготовлена на підприємствах, буде передаватися Силам оборони України. Фінансування виробництва відбуватиметься коштом міжнародних партнерів.

"Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів", – зазначив Рустем Умєров.

Довідково. Ініціатива "Build with Ukraine" передбачає створення виробництв української зброї в країнах-партнерках. Підприємства будуватимуться за іноземний кошт і працюватимуть виключно на забезпечення українських військових потреб.

Раніше шляхом такої співпраці вже пішла Велика Британія, яка взяла на себе зобов'язання впродовж 3 років фінансувати виробництво української зброї на своїй території.