Проект уже стартовал

Соответствующее письмо подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает 24 Канал. На первый этап реализации проекта Дания уже выделила более 47 миллионов долларов.

Смотрите также Основатель Spotify инвестировал 600 миллионов евро в стартап, который поставляет дроны Украине

Вся продукция, изготовленная на предприятиях, будет передаваться Силам обороны Украины. Финансирование производства будет происходить за счет международных партнеров.

"Это – стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов", – отметил Рустем Умеров.

Справочно. Инициатива "Build with Ukraine" предусматривает создание производств украинского оружия в странах-партнерах. Предприятия будут строиться за иностранные средства и работать исключительно на обеспечение украинских военных нужд.

Ранее путем такого сотрудничества уже пошла Великобритания, которая взяла на себя обязательства в течение 3 лет финансировать производство украинского оружия на своей территории.