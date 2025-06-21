На зустрічі із журналістами Зеленський уточнив, як працюватиме нова програма спільного виробництва озброєння, передає 24 Канал.

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Україна експортує збройні технології

Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили,

– пояснив глава держави.

У 2025 році Київ знайшов для ОПК 43 мільярди доларів. "Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб у наступному році на наш ОПК, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25 % ВВП тієї чи іншої держави-партнера", – зазначив Зеленський.