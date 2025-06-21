Під час розмови з представниками ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що 39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "Орєшніка", передає 24 Канал.

Дивіться також Росія затягуватиме час: Зеленський прокоментував ймовірність зустрічі з росіянами у Стамбулі

Росія виготовляє "Орєшнік" через брак санкцій

Політик уточнив, що 21 компанія з 39 не під санкціями. За його словами, це значить, що окупанти надалі отримують необхідні деталі і компоненти для "Орєшніка".

І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо "Орєшнік" виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго,

– сказав президент.

Зеленський нагадав, що чимало інших компаній з ОПК Росії перебувають під санкціями. Через це іноземним фірмам, які передавали їм компоненти, тепер важко це робити.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський закликав країни ЄС та G7 ввести санкції проти Росії у відповідь на атаки по українським містам.

Політик наголосив на необхідності сильного тиску та санкцій проти російської енергетики, включаючи встановлення прайс-кепу на нафту.