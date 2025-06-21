Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами сказав, що Кремль намагається відірвати США від України, передає 24 Канал. Для них це одне з головних завдань.

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Чого хоче досягти Росія

Зупинити дипломатичні зв'язки між країнами важливо, адже це зокрема призведе до зупинки американської допомоги. Для цього Росія намагається проявити дипломатичність, яка полягає у можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки.

Якщо відбудеться ще пара зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно,

— сказав Зеленський.

Зауважимо, у Росії заявили, що мають "стратегічну перевагу", тому не збираються погоджуватися на перемир'я з Україною. На думку речника Путіна Дмітрія Пєскова, проблема нібито в тому, що західні країни продовжують надавати Києву допомогу. Також він сказав, що російська армія просуватиметься далі.