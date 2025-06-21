Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал. Зокрема український лідер повідомив, що серед тіл наших загиблих були тіла російських військових.

Дивіться також Чи справді Patriot був знищений під час масованих атак: Зеленський відверто відповів

Росія передала своїх вбитих

Володимир Зелеснкьий сказав, що тіла 20 людей, які Росія передала як наших загиблих, виявилися росіянами.

Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами,

– наголосив Президент.

Він додав, що Кремль сам не може перевірити, кого відправляє. Україна, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв.

"Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", – сказав Володимир Зеленський.