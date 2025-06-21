Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал. В частности украинский лидер сообщил, что среди тел наших погибших были тела российских военных.

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Россия передала своих убитых

Владимир Зелеснкьий сказал, что тела 20 человек, которые Россия передала как наших погибших, оказались россиянами.

Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь уже зафиксирована. Иногда эти тела даже с российскими паспортами,

– подчеркнул Президент.

Он добавил, что Кремль сам не может проверить, кого отправляет. Украина, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев.

"Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 16 июня в Украину вернули тела 1245 погибших воинов. Всего в течение июня удалось вернуть 6057 тел. Все они будут проходить идентификацию, экспертизы. Это займет длительное время.