На українську територію повернули ще 1245 тіл. Про це пише 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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На рідну землю повернулися полеглі захисники

Правоохоронці разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що нинішній етап обміну тілами загиблих – завершальний.

За останній тиждень таких обмінів було кілька, востаннє героїв повертали в Україну в неділю, 15 червня. Усього в межах Стамбульських домовленостей до України повернули 6057 тіл наших громадян.

Усі вони проходять ідентифікацію. Бо за кожним – ім’я, життя, родина, яка чекає відповіді. Дякую усім, хто щодня робив цю важку, але необхідну справу,

– зазначив міністр оборони.

Репатріацію тіл воїнів вдалося провести завдяки Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаному центру при СБУ, Збройним Силам України, МВС України, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України й інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Особливу допомогу в обміні тілами надавав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Росія повернула тіла загиблих українських воїнів / Фото Коордштабу з питань поводження з військовополоненими

Військовослужбовці ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних спеціалізованих установ. Рустем Умєров заявив, що далі Україна продовжить боротьбу за повернення решти військовополонених, яких утримує Росія.