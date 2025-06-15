Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

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Що відомо про повернення тіл

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

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Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників:

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими,

Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС та Офісі омбудсмана,

Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин,

ДСНС України,

інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрему подяку в Коордштабі висловили особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об'єднаного центру забезпечення заходів, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.