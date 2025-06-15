Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

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Что известно о возвращении тел

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентифицируют репатриированные тела.

В Украину вернули еще 1 200 тел погибших: смотрите фото

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников: