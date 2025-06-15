Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
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Что известно о возвращении тел
В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентифицируют репатриированные тела.
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Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников:
- Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,
- Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД и Офисе омбудсмена,
- Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах,
- ГСЧС Украины,
- других структур Сектора безопасности и обороны Украины.