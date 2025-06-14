Завершение процесса ожидается после 20 июня. Об этом Зеленский заявил во время разговора с представителями СМИ, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о мирных переговорах

Президент отмечает, что обмены пленными продолжаются. Однако это очень сложная процедура.

По имеющейся у меня информации, министр обороны Украины поддерживает прямой контакт с представителем российской делегации Мединским. Стороны пришли к согласию, что продолжение переговоров станет возможным только после завершения этого этапа обмена,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что процесс обмена может ориентировочно завершиться 20 или 21 июня. Глава государства подчеркнул, что не хочет называть точные даты, ведь это слишком чувствительная тема и судьбы людей.

Отметим, что 14 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как пишут российские СМИ, во время него глава Кремля подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.