Завершення процесу очікується після 20 червня. Про це Зеленський заявив під час розмови з представниками ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про мирні переговори

Президент зазначає, що обміни полоненими тривають. Проте це дуже складна процедура.

За наявною у мене інформацією, міністр оборони України підтримує прямий контакт з представником російської делегації Мединським. Сторони дійшли згоди, що продовження перемовин стане можливим лише після завершення цього етапу обміну,

– сказав Зеленський.

Він додав, що процес обміну може орієнтовно завершитися 20 або 21 червня. Глава держави підкреслив, що не хоче називати точні дати, адже це надто чутлива тема та долі людей.

Зазначимо, що 14 червня російський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Як пишуть російські ЗМІ, під час неї очільник Кремля підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня.