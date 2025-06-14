Відповідну заяву у своєму вечірньому зверненні у суботу, 14 червня, зробив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Що повідомив Зеленський про обміни

"Ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів – армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти", – сказав він.

За його словами, багато з них перебував у полоні ще з 2022 року, серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", військовослужбовці з інших напрямків. Він додав, що їм надається необхідна допомога після поранень і важких умов, є важкі стани.

Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись,

– заявив він.

Він поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо обмінів, і стосовно подальшої роботи у цьому напрямку, поставивши конкретні завдання. Також детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків.

Нагадаємо, у рамках вже четвертого обміну за тиждень на Батьківщину повернулися бійці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.