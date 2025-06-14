Обмін проведено відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штам з питань поводження з військовополоненими та омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Кого вдалося повернути з російського полону

В рамках вже четвертого обміну за тиждень на Батьківщину повернулися бійці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Більшість визволених перебували в полоні з 2022 року. Багато хто з них потрапив у полон під час боїв за Маріуполь. Серед звільнених переважно офіцери, а також молодь віком до 25 років. Серед них є й ті, яких вважали зниклими безвісти.

Найстаршому звільненому захиснику 61 рік, а наймолодшому – 21.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Після повернення всі захисники пройдуть медичний огляд, отримають необхідну фізичну та психологічну допомогу, а також належні виплати за час перебування в неволі.