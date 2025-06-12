Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Як Росія намагається маніпулювати темою обміну полоненими

Україна закликає Росію не зволікати з обмінами полоненими, узгодженими у Стамбулі. У Коордштабі наголосили, що українська сторона чітко дотримується досягнутих домовленостей щодо обміну полоненими та сподівається на готовність до цього російської сторони.

Попри те, що сьогодні, 12 червня, відбувся черговий успішний етап обміну важкопораненими та тяжкохворими, російська сторона заявила, буцімто Україна не готова до щоденних обмінів.

Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку Росії, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі,

– зазначили у Коордштабі.

Там також наголосили, що саме Росія запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, однак за наполяганням української сторони обміни продовжуються, і наступні вже заплановані на найближчі дні.