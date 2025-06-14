Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

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Что известно о возвращении тел

В субботу, 14 июня, в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1,2 тысячи тел, которые по утверждению России принадлежат украинцам, в частности военнослужащим.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел,

– говорится в сообщении.

В Украину вернули более тысячи тел / Фото Коордштаба

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, личному составу Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ.

Напомним, накануне Украине удалось вернуть тела еще 1,2 тысячи погибших, а 11 июня Украина вернула тела 1 212 павших защитников. Среди них были защитники с Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.