Як зріс курс євро до долара

За останні три дні євро зріс на 1,6% і досяг вартості 1,1641 долара. Зміцнення євро відбувається через послаблення політичної напруженості та позитивні економічні сигнали зі США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Світові аналітики прогнозують, що євро може зрости до 1,20 долара – рекордного рівня, якого не було з 2021 року.

Фахівці HSBC минулого тижня підвищили свій прогноз курсу євро на кінець року до 1,20 долара з попередніх 1,15 долара.

Danske Bank у червні підтвердили свою річну оцінку курсу євро на рівні 1,20 долара.

У Deutsche Bank заявили, що євро досягне цієї позначки ще до грудня.

Як інвестори реагують на ріст євро

Опціонні ринки демонструють впевненість інвесторів у сильнішому євро.

Ризикові реверси, які є показником різниці між ставками на зростання і падіння, у вівторок зросли найсильніше за понад три роки.

А понад 60% загального обсягу опціонів на євро цього місяця склали ставки на зростання курсу європейської валюти.

Важливо! У середу, 25 червня, за даними НБУ, долар подешевшав на 8 копійок і коштував 41,79 гривні. Натомість офіційний курс євро зріс на 48 копійок і встановив новий рекорд – 48,50 гривні.