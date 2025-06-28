Які прогнози щодо курсу євро на початку липня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що з 30 червня по 6 липня на міжбанку та на готівковому ринку євро буде коливатися між 46,5 гривнями та 48,5 гривнями.

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Лєсовий додає, що хитання світового порядку через конфлікт на Близькому Сході може вплинути на світові торги пари долар/євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ситуація вкрай динамічна і важкопрогнозована, однак вартість нафти та газу на світових ринках вже зросла, що провокує інфляцію світових валют. Дещицю невизначеності додає й те, що питання подальшої економічної співпраці США та ЄС та її умов досі залишається нерозв'язаним.

Очікується, що пропорція вартості двох світових валют буде на рівні червня: 1 євро = 1,12 – 1,15 долара. Водночас глобального знецінення, як долара, так і євро не варто чекати.

Зауважте! Українські курси євро орієнтуватимуться саме на результати світових торгів пари долар/євро, тому можливо вартість європейської валюти змінюватиметься більш жваво, ніж долара.