Що зміниться у секторі депозитів в липні

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважив, що максимальні ставки можуть сягати 16 – 17% річних. Однак таких пропозицій дедалі стає менше.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Попри те, що облікова ставка залишається на рівні 15,5%, а ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами 19%, очікуване зниження інфляції змусить банки "законсервувати" власні бонусні програми, натомість більш активно розвиватимуться інші важелі привабливості депозитів, як, приміром, більш лояльні умови у випадку дострокового розірвання депозитної угоди.

Замотаєв уточнює, що поведінка вкладників багато в чому залежить від стану економіки, перебігу війни та її наслідків. Імовірно, як і раніше, у липні привабливими будуть вклади на термін від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік.

Річ у тім, що саме ці види депозитів дають змогу отримати максимальну дохідність. А в умовах зниження інфляції такі вклади можуть стати цікавими ще з позиції отримання пасивного прибутку.

На даний час депозити розвиваються інерційно, однак це не заважає громадянам порівняно з початком року проявляти більшу активність. Очікується, що за підсумками червня приріст нових вкладників порівняно з травнем складе понад 2%,

– вказує банкір.

Що відбуватиметься з депозитами у валюті

Замотав вказує, що валютний сегмент також залишиться більш-менш статичним:

поточні середні ставки за вкладами в доларах опиняться на рівні 0,8 – 1% річних;

євро – 1 – 1,2% річних.

Зауважте! Замотаєв каже, що в широкому сенсі депозити працюватимуть в межах березнево-квітневих трендів, звідки беруть початок нові підвищені депозитні ставки.