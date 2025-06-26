Какой курс доллара и евро будет в июле

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на июль стоит ожидать доллар в пределах 41,6 – 42,2 гривны, зато евро будет на уровне 46,5 – 48,5 гривны.

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Влиять на рынке в следующем месяце могут немало факторов. Соответственно, они будут формировать курсовые показатели доллара и евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Среди этих факторов важно упомянуть о снижении инфляции и сохранение без изменений учетной ставки. Ожидается, что уровень потребительских цен будет находиться на плато, а месячная инфляция максимально составит 0,3 – 0,5%.

Другие факторы, что будут влиять на курсы валют

Второй фактор – стратегия НБУ

Режим управляемой гибкости будет действовать в дальнейшем, а потому в течение июля вряд ли изменения курса доллара будут стремительными. В то же время незначительные колебания и минимальная разница между курсами безналичного и наличного рынка сохранятся.

Третий фактор – постепенное приспособление к новым экспортно-импортным отношениям с ЕС

Этот фактор будет иметь влияние на уровень валютных поступлений. И вместе с тем, после отмены всех преференций для аграрной продукции из Украины может встать вопрос переориентации экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции на новые рынки. Поэтому, это прямо и косвенно будет влиять на курс.

Четвертый – торговые дедлайны Трампа для ЕС

До 9 июля США и ЕС могут заключить новое торговое соглашение, что будет учитывать интересы американцев и европейцев.

Впрочем действия главы США часто хаотичны и непрогнозируемые, а потому не исключением являются "сюрпризы" для ЕС. Кроме того, отношения США и ЕС формируют еще и курсовые показатели пары доллар/евро, что потом отражается на курсе евро в Украине.

Ожидается, что в случае таможенного ослабления курс евро к доллару войдет в более привычные рамки: 1 евро = 1,05 – 1,1 доллара,

– добавляет Лесовой.

Пятый – ситуация на Ближнем Востоке

Прежде всего надо заметить, что обвал доллара и евро в соответствии с ситуацией на Ближнем Востоке не грозит.

Есть определенный базис стоимости этих валют, связанный с мировой экономикой. Поэтому скорее всего, в июле на украинском рынке колебания евро будут более заметными, чем доллара,

– говорит банкир Лесовой.

Важно! Весомыми факторами на украинском рынке валют могут стать военные, среди которых динамика боевых действий, или возможное их приостановление, причиненный ущерб врагом.