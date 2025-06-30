Курс валют у банках

Станом на ранок 30 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,35 гривні (+5 копійок проти 27 червня) та продаж по 41,95 гривні (+10 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,55 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,30 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (+10 копійок), а продати по 41,69 гривні (+4 копійки).

(+10 копійок), а продати (+4 копійки). Купівля євро по 49,05 гривні (+25 копійок), а продаж по 49,25 гривні (+28 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,97 гривні (-31 копійка), а продають по 41,82 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-31 копійка), а продають (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,47 гривні (-38 копійок), а продають по 49,42 гривні (+14 копійок).

Який курс євро може бути

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, цього євро на готівковому ринку та на міжбанку буде в одному діапазоні – 46,5 – 48,5 гривні.

Лєсовий додає, що на світові торги пари долар/євро, що формує й курс євро, впливає конфлікт на Близькому Сході.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ситуація вкрай динамічна і важкопрогнозована, однак вартість нафти та газу на світових ринках вже зросла, що провокує інфляцію світових валют.

Крім того, невизначеність у ситуації додай ще й подальша економічна співпраця США та ЄС, де її умови досі залишається нерозв'язаним.