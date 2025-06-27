Курс валют у банках

Станом на ранок 27 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (-5 копійок проти 26 червня) та продаж по 41,85 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,35 гривні (+25 копійок), продаж – по 49,10 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (-5 копійок), а продати по 41,65 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продати (-5 копійок). Купівля євро по 48,80 гривні (+20 копійок), а продаж по 48,97 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,05 гривні (без змін), а продають по 41,72 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(без змін), а продають (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 48,68 гривні (без змін), а продають по 49,23 гривні (без змін).

По скільки буде долар та євро у липні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що у липні максимальний показник долара може сягнути до 42,2 гривні, а от євро – до 48,5 гривні за валюту.

Лєсовий наголосив, що до чинників, що впливатимуть на ринок наступного місяця, є як інфляції й збереження облікової ставки, так і ситуація на Близькому Сході.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Але тут варто додати, що ціни на нафту можуть виявитися досить "масними", що так само може вплинути на співвідношення долара до євро. Разом з тим, найголовніше полягає в тому, що ані долару, ані євро не загрожує обвал чи тотальне знецінення.

Крім того, український ринок валют формуватимуть ще й військові чинники, а саме динаміка бойових дій, можливе їх призупинення, заподіяна шкода ворогом тощо.