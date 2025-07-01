Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,77 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 1 копійку від 30 червня. Офіційний курс євро складає 48,98 гривні, тобто його ціна зросла на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 2 липня курс валют буде такий:

долар – 41,81 гривні;

євро – 49,40 гривні.

Зверніть увагу! Вперше в історії офіційний курс євро перетне позначку у 49 гривень за 1 євро.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 1 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,5 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,74 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,63 гривні, продаж – по 41,71 гривні.

Яким буде долар

Цього тижня курс долара може максимально зрости до 42 гривень, як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий. Мінімальна вартість американської валюти може становити близько 41,6 гривні.

Курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися. Але попри все ці зміни будуть мінімальними,

– вважає Лєсовий.

Окрім того, за словами банкіра, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів.

Варто знати! Попит на валюту очікується на 5% – 7% більшим, проте Нацбанк зможе без особливих зусиль перекрити різницю між попитом і пропозицією за допомогою валютних інтервенцій.